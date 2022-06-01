房委會建屋量3年跑輸9200伙　賴疫情影響進度

本港公屋輪候時間續升至6.1年，惟房屋委員會建屋時間卻屢屢延遲。根據最新立法會文件顯示，由2019年至2022年的三個財政年度，總共有9,200個公營房屋單位未能如期興建，當中包括秀明道約300個公屋單位、4個公屋項目及2個其他資助出售單位項目落成日期延至下個財政年度等。房委會解釋指，部分項目受疫情影響而延後、亦有部分項目在施工期間遇上技術問題，或是其完工年期因以3月為完工目標，若有延後便會落入下一個財政年度。

房委會表示，由2019/20年度至2021/22期間，該3個年度提供的新公營房屋單位目標，分別為約1.82萬伙、約1.29萬伙及約2.82萬伙，不過，房委會公布的公營房屋實質建屋量分別較原先預測的建屋量少約5,100伙、1,700伙及2,400伙。當中包括白田第7期、白田第8期、白田第11期和西北九龍填海區6號地盤第1期、將軍澳第65C2區第1期和發祥街西等項目均受影響。

房委會表示，會持續監察延期項目並採取相應的緩解措施，包括督促承建商增加人手、加快進度、加強巡視地盤、舉行地盤會議、進行地盤監督和實地檢查等。又以近期因疫情引致跨境運輸出現的不確定情況為例，政府和房委會已即時與各預製件廠方溝通跟進；如有承建商延誤工程，房委會亦會視乎情況，根據合約條款從承建商的應得款項中扣減相關的算定損害賠償。