議員批港創科大幅落後內地城市　籲政府參考外地吸商界投資

政府強調要推動創新科技發展，有議員今日(6月1日)在立法會提出口頭質詢，關注香港的本地研發總開支佔本地生產總值的比率 ，多年來大幅落後於粵港澳大灣區內地城市的原因；亦有議員則留意香港年輕學者及創業者與內地的交流進度。

科技創新界議員邱達根要求政府交代能否達致2017年訂下的目標，在本屆政府任期結束前將本港研究開支佔生產總值比例提升至1.5%。創新及科技局局長薛永恒表示，香港近年飽受社會暴亂、地緣政治複雜化和疫情影響，本港研究開支比率由2017年的0.8%，提升至2020年的0.99%，加上過去兩年受疫情衝擊，2022年要達致1.5%目標甚具挑戰。

邱又關注政府會否參考外地經驗，全方位吸引更加多的工商界的私人企業參與投資及推動科研在港進行。薛指推動私人機構參與科研發展十分重要，所以超級扣稅等亦是協助有關政策的推行，又強調過去疫情及社會不穩，影響私人機構在科研的投入，勢頭當時的確弱了。

議員梁毓偉則關注香港年輕學者及創業者與內地的交流進度。議員陸頌雄指除了政府資本及企業援助，不少市民亦想參與其中，但現時科研投資風險高，希望政府推行綠債等政策協助。

薛永恒回應稱，國家推動很多惠港政策，包括推動兩地人才合作，當局亦有基金資助大學學者。他又指香港現時是全球第2大的生物科技集資中心，集資過程是開放給不同市民參與，對於設立創科債券亦持開放態度。