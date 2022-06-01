小一派位有人歡喜有人愁　家長批機制不透明　要到10間小學叩門

小一入學統一派位結果今日(1日)放榜，今年不論自行分配學位階段或派位滿意率都創新高，惟今日仍有部分獲派心儀學校的家長到名校叩門碰運氣，有人由荃灣搬到九龍區居住方便兒子上學，亦有家長要到10間小學叩門，批機制不透明。小學校長預期今年平均20人爭一個叩門位，踴躍程度不及過往。

因應疫情關係，今年統一派位結果續以郵遞方式派送到家長手上，並以短訊形式通知。今早有不少家長到名校油蔴地天主教小學叩門，有家長指兒子獲荃灣區一所小學納為正取生，惟近日將搬家到九龍區，到該校及另外7間小學叩門，盼兒子日後上學更方便。不過，有失落首志願家長指後悔當日太進取，坦言前往一試。而女兒獲派第7志願的家長批評派位機制不透明，預計要到10間小學叩門及帶女兒去面試，報考8所直資或私立小學。

油蔴地天主教小學校長余佩琴表示，在移民潮、適齡學生人口下跌及整體學額分配滿意率上升等因素影響下，預計今年家長不會太踴躍叩門，該校今年共有15個叩門位，按去年收約300份申請表計算，平均20人爭一位，至於最終取錄多少叩門生，她指要家長是否前來註冊而定。