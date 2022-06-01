5女1男童黨毆女童奪手機　認襲擊及接贓罪候判

一名少女3年前在將軍澳寶康公園洗手間內，遭6人掌摑、用膠牌打頭及搶走其手提電話，施襲者及後逃去。警方調查後拘捕當時年齡介乎14至16歲的5女1男，他們今天（1日）在區域法院承認1項襲擊致造成身體傷害罪，其中4人另承認1項處理贓物罪。法官葉佐文將案件押後至7月12日，以待控方索取事主創傷報告，並頒令4名承認處理贓物的被告各向事主賠償2,000港元。法官指案件嚴重，如果犯案者是成年人，必然會判監，但考慮到各被告年紀尚輕，現階段暫不撤銷各人保釋。

涉案被告依次為張庭叡（18歲）、鄭靈玉（17歲）、陳柏迎（18歲）、呂子晴（19歲）、鄭愷晴（19歲）及李菀淇（19歲）。他們同被控1項搶劫罪，及其交替控罪、即襲擊致造成身體傷害罪。各人今天承認交替控罪，搶劫罪則獲撤銷。控罪指6人於2019年5月18日在將軍澳寶康公園女廁內，劫去女子X的1部iPhone；及非法和惡意地襲擊X，致造成其身體傷害。張、鄭靈玉、陳及李另被控處理贓物罪，即明知該部屬於X的iPhone為贓物，仍不誠實地將該iPhone保留、搬遷、處置或變現。

案情指，案發當日下午約3時，張和當時12歲的X在將軍澳寶康公園閒談，其後鄭靈玉和陳到場，鄭靈玉著X陪她去廁所。3名女生進入公園女廁，鄭靈玉就感情事宜責罵X，鄭愷晴和李從女廁廁格走出來，呂及後亦到場。其後陳把X推向牆，X跌倒在地，各人輪流掌摑X，X又感到遭人腳踢。陳再用一塊膠牌打了X頭部數次，並叫X不要「搞」張、即鄭靈玉的男朋友，各人又用水淋X。之後一名途人進入女廁，陳隨即將X推入廁格及關門，其後叫X不要再聯絡張，並要求X交出手提電話，X感到害怕及交出電話。X走出廁格後，再有途人進入女廁，X示意途人報警，5女立即逃去。X事後送院驗傷，其雙肩背部擦傷。警方調查拘捕各人，張在警誡下稱他只是把風，他們其後到深水埗變賣電話及獲700港元。

案件編號：DCCC 388/2021