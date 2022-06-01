議員稱教師不只是「打份工」　言行不正歪曲歷史者應取消資格

立法會正在辯論有關優化師資落實愛國教育的動議，議員吳秋北表示香港教育系統未經去殖化洗禮，而師資質素亦需注意，他指老師必需有正確價值觀，不可以只是「打份工」，亦要有良好品德及愛國情懷，否則當教師言行不正，歪曲歷史時，則難以教導學生，教育局亦要取消其教師資格。吳秋北強調香港及內地教師應加強合作，了解兩地不同的民情。

議員張宇人指，教育做不好可以誤人子弟，政府應改善教師註冊制度，現時一次成功註冊就毋須考核，終身制令教師失去進步空間。他續稱，曾有教師向學生灌輸不良價值觀，教得差亦可以升職加人工，現時機制難確保教師質素。他直言教師守則要改革，批教育局拿不出決心，現時教師公然在課堂睇咸片，之前更叫人上街，促盡快更新教師守則，提升全港教師質素。

議員容海恩表示反對修訂《逃犯條例》風波發生後，多名教師涉案被捕，其後更被取消教師註冊資格，情況令人憂慮。她表示現行對教師的基本法測試有其功效，但考試模式過於簡單，亦只有選擇題。她建議教育局在評核模式上增加難度，而教師亦應到內地交流了解國情。

教育局局長楊潤雄表示，香港需大力推動愛國教育，在中小學課程中亦是重要一環，包括國家安全、基本法及憲法等範疇。此外，教師有責任去培養學生的愛國精神，對國家及香港發展有所了解，而當局在教師註冊上亦會進行質素把關，確保教員為適當教學人選。