中環深水埗兩年鏟300個非必要交通標誌　易行城市擬推展至5區

為改善本地步行環境，以構建香港成為「易行城市」，運輸署早於2020年起落實「香港好．易行」整體策略，並在中環和深水埗兩個試點地區試行新改善措施。當局今日(6月1日)回覆議員查詢時指，試行項目初步成效大致良好，例如已在兩區移除196及90個非必要的交通標誌。當局正着手檢視各項措施成效，以期在未來3年進一步落實新措施，並考慮推展至其他5個地區，包括東區、油尖旺、屯門、元朗及荃灣；並計劃於未來5年於各區進行巡視並移除非必要的交通標誌。

「香港好．易行」整體策略，除了推展既有步行環境改善措施，如擴闊行人路、增設行人過路處、擴建行人過路設施等，亦試行新改善措施，包括設立低速行車限制區、移除非必要的交通標誌及欄杆、平整行人路與車輛出入通道的水平，以及增設行人過路平台等。當局指，3年前已放寬相關準則，為更多合適的行人通道加建上蓋。其中5條連接公立醫院的行人通道加建上蓋項目，包括灣仔鄧肇堅醫院、九龍灣香港兒童醫院、九龍城香港眼科醫院、將軍澳醫院和屯門醫院，預計可於年內陸續動工，並於2024年起分批完成。

同時，政府已在北區、西貢、九龍城及屯門，4區完成4個行人通道上蓋項目，並預計今年中至2023年期間，將在8個區份完成多個行人通道項目，如元朗形點I(Yoho Mall I)連接至博愛醫院；深水埗港鐵石硤尾站A出口至石硤尾邨美亮樓的窩仔街；大埔寶湖路至港鐵大埔墟站的南運路等。