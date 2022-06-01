儲存危險品數量超標1千倍　消防處拘3名處所負責人檢28噸貨

消防處經長時間偵察及多方面搜集資料後，今晨(6月1日)約10時展開代號「新月」執法行動，針對打擊過量儲存危險品處所，以確保公眾安全。消防處派出50名執法人員，突擊巡查3個分別位於長沙灣、荃灣及沙頭角的過量儲存危險品地點，發現28噸不同種類及性質的危險品，拘捕3名(58至63歲)處所男負責人。

消防處危險品巡邏專隊高級消防隊長林家汭表示，檢獲的28噸危險品，包括4噸易燃液體、14噸氧化性物質及10噸腐蝕性物質。今次檢獲的危險品數量，是消防處新修訂危險品條例於今年3月31日正式實施及生效以來，消防處於單一行動中檢獲最多的一次，有關的危險品儲存於一些無牌處所內，一旦發生火警或洩漏，將會對公眾構成極大危險。行動中，消防處截獲3名中國籍男子，涉嫌違反《危險品條例》及《危險品管制規例》，他們將會被檢控，消防處將會檢走該些危險品及向法庭充公。檢獲的危險品主要是酒精及鹽酸，儲存的數量超出法例容許的1000倍，消防處繼續調查該些危險品來源和用途、以及有關處所的經營模式等。

消防處危險品巡邏專隊助理消防區長吳廸嘉稱，檢獲該些危險品後，消防處要求政府化驗所分析及諮詢事務處人員到場，就發現的危險品性質、潛在風險及安全處理措施等，從各方面提供專業意見及技術支援，協助消防處將涉事危險品移離現場，和進行其他搜證工作。相關的巡查行動會繼續進行。