前年7.1破壞3珠寶鐘錶行　前區議員助理囚10周

沙田前區議員黎梓恩的議員助理麥烈誠，被控在前年7月1日破壞3間位於羅素街及軒尼詩道的鐘錶珠寶店，被捕後警方再在其住所被搜出破窗器、彈叉和波子等物品。4星期前他在案件開審前承認3項刑事毀壞罪，今天（1日）於東區裁判法院被判入獄10周。裁判官梁嘉琪指，案發當日是「特別的日子」，地點位於銅鑼灣一帶，人流眾多，被告接二連三犯案，有相當風險，即時監禁是唯一選擇。

27歲被告麥烈誠，報稱任職銷售員。他除被控刑事毀壞外，原本亦面對另外2項管有物品意圖損壞財產罪，但早前獲控方同意不提證供起訴。辯方今進一步求情指，被告已賠償9.79萬港元維修費用，已經得到教訓，冀法庭輕判。裁判官接納被告有悔意，以判監8周為各控罪量刑起點，考慮到被告審前認罪及量刑整體性，認為3罪應合共判囚12周；再因被告願意賠償，額外減刑2周，最終刑期10周。

案情指，2020年7月1日銅鑼灣一帶有反對《港區國安法》的遊行示威，當天銅鑼灣羅素街的「勞力士」、「百達翡麗」，及灣仔軒尼詩道的「英皇鐘錶珠寶」都因為示威活動而提早收鋪。及後3間商店都發現其玻璃窗遭人破壞，有閉路電視拍攝到被告曾用筆狀物體壓向「英皇鐘錶珠寶」的玻璃窗。警方翻查閉路電視，成功追蹤被告的行蹤及將其拘捕，並在被告家中搜出11支破窗器，一把彈叉及8粒波子。

案件編號：ESCC 2738/2021