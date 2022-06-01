黎智英涉欺詐案　周達權指集團律師有向黃偉強索指示

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞業主香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，2人被控欺詐罪，案件今天（1日）在區域法院續審。獲免予起訴的前同案被告、壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權完成作供。明天（2日）控方將傳召一名核數師，就相關議題作供。

控方今天複問周達權時，指早前證供顯示，壹傳媒集團部分員工身兼多職，問及有關安排由誰指示。周回應則指集團的子公司等，會由壹傳媒管理服務有限公司提供會計等後勤服務，「商業上係咁運作」，集團高層則會經提名及董事會決定。至於黎智英的私人公司力高顧問有限公司（力高）的董事任命，則由黎決定。周又指力高業務與報業並無關係，亦一直沒有向科技園申請牌照，「因為一直以來，上手都無申請，咁我都無申請，我都無出聲」，但指是與租約要求不符，他理解有關安排是大股東的意思，而大股東便是黎。

控方另問及，關於回覆科技園查問的信件內容是否正確時，周則指覆信內容是經過外聘律師給予法律意見來撰寫，但他認為內容在當時而言有不正確的地方。控方問當時與外聘律師聯絡的集團內部法律顧問，是向誰人索取指示，周回應指「一係就問Mark Simon，或者黃偉強攞」。

本案被告依次是黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），2人被控1項欺詐罪，指2人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞在非按訂立租契的情況下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；而黎再獨自面對多1項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書及租契的情況下，使用涉案處所。

案件編號：DCCC 349/2021