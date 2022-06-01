教師失德遭投訴　教育局指取消5名教師註冊

立法會通過優化師資，有效落實愛國教育議員議案。教育局局長楊潤雄表示，當局正成立教師操守諮詢委員會，在2019年至2020年收到269宗涉及社會動亂的教師涉嫌失德投訴，當中102宗不成立，161成立，6宗司法程序未完，取消了5個教師註冊，向50人發譴責信，向52人發警告信，向38人發出勸諭信，向36人發出口頭勸喻。

議員周浩鼎發言時表示，要求局方處理牽涉2019年黑暴的失德老師，部分人受到處分甚至釘牌，但認為要優化，才能做到正本清源，教育下一代。他提到，參與黑暴接受刑事調查的現職老師，不應該再教授課堂，另外未來處理失德老師，家長要共同、公開監察。

及後議員張宇人提出修正案，擬取消現時教師永久註冊的制度，並規定教師須定期考核或進修才可以繼續註冊，以保障教師質素；相關的考核或進修課程亦應加入國情元素，確保所有教師對國情有基本認識。議員梁子穎要求記名表決，選舉委員會出席40人，贊成10票，反對10票，棄權20票；功能界別、地區選區出席46人，贊成11票，反對11票，棄權23票，修正案被否決，但議員議案獲得通過。