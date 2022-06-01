專業服務協進支援計劃接受申請　最高資助額為300萬元

專業服務協進支援計劃今日(6月1日)接受新一輪撥款申請，專業團體、工商組織、研究院所等非分配利潤機構可提交建議項目，為數2億港元的支援計劃旨在資助由業界主導的非牟利項目，以加強本港專業服務行業與境外同業的交流和合作、推動相關宣傳活動，以及提高本港專業服務水平和對外競爭力。

支援計劃下每個獲批項目的最高資助額為合資格項目成本總額的90%或300萬港元，以較低者為準。支援計劃涵蓋的專業服務行業眾多，包括會計、法律及爭議解決、建築、工程、醫療、資訊及通訊科技、設計，以及技術測試及分析等服務。無論是只涉及個別專業服務或跨界別專業服務的項目，均可申請資助。一般而言，推行項目的直接開支均可獲得資助，例如人手開支、活動場地及布置費用、製作及推廣費用等。

截至2022年5月底，已有約80個不同項目獲得支援計劃資助，當中包括在香港及香港以外地方舉辦的活動。這些活動包括提升本地專業人士水平的能力提升項目，例如培訓課程、工作坊及考察團；展示本港專業服務行業優勢的外展及推廣活動，例如路演、推介會及參加外地展覽；加強本港專業人士與境外相類行業互動聯繫的交流活動，例如外訪活動及本地舉辦的國際會議和專題講座；對香港專業服務具潛力的境外市場進行調查，以至為專業人士制訂良好做法指引和手冊等。因應疫情最新發展，支援計劃會繼續提供適當的彈性安排以便獲資助機構推展項目。支援計劃全年接受申請，並按季度進行批核。