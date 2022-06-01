男子被制服時反抗被控抗警受審　辯稱聽不到宣告拘捕

2019年11月多區有悼念科大生周梓樂的活動，其後演變成警民衝突。事隔逾2年，1名25歲項目總監助理被控於當時的衝突中抗拒警務人員。案件今天（1 日）於九龍城裁判法院開審，控辯雙方已完成舉證，但因辯方對警方是否合法拘捕被告存在爭議，裁判官崔美霞遂將案件押後至6月24日續審，期間被告准繼續保釋。

25歲男被告黃梓揚，被控1項抗拒在正當執行職務的警務人員罪，控罪指他於2019年11月8日，在黃大仙中心北館附近抗拒警員 20078 張志光。張警員今作供指，案發時他懷疑被告參與非法集結和違反《禁蒙面法》，因此將被告制服，並大聲宣布被告已被拘捕。當他為被告雙手繫上膠手銬時，被告嘗試向上撐起身體和踢腳。他未能為被告上膠手銬，於是大聲向同袍求助，期間被告仍不斷反抗，於是他警告被告2次和嘗試制服被告。其後支援的警員用胡椒噴霧噴向被告的臉，令被告即時平靜和不再反抗。辯方盤問張時指，張宣布拘捕被告時，被告因周遭環境嘈雜而聽不到。張回應指不記得當時有沒有嘈雜聲，亦同意他不是面對面向被告宣告拘捕，但指被告沒有失去意識，因並有跟他說「不舒服」和「要叫救護車」。

被告作供時則稱，當日他收工後，於網上得知有悼念科大生周梓樂的活動，便到黃大仙廣場參與，其後向黃大仙上邨啟善樓的方向回家。在經過一行人天橋時，他發現有人向黃大仙廣場方向跑，他轉身向後跳迴避。他之後聽到一聲「警察咪郁」，便被推跌在地，右肩和後腰被壓。因為很痛和未能呼吸，他大叫「我透唔到氣」，隨即被人噴胡椒噴霧。他吸入胡椒噴霧後不斷咳嗽，聽不到有任何人宣布拘捕。隨後他再一次被噴胡椒噴霧，眼前一黑，醒來已身處醫院。

案件編號：KCCC 3286/2021