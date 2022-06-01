議員關注不同疫情意見或致社會恐慌　陳肇始：政府發放資訊為準

本港新冠肺炎疫情持續，各方專家不時對疫情發表意見，議員謝偉俊關注不同的訊息發放或造成社會恐慌。食物及衞生局局長陳肇始今日(6月1日)書面答覆質詢時指，當局在疫情資訊發放方面，一直保持最高的透明度，務求迅速、有效地向公眾傳達最新及準確的疫情信息，例如由抗疫開始至今，衞生署衞生防護中心和醫院管理局幾乎每天下午4時30分舉行記者會；而今波疫情中，行政長官主持亦舉行30多天捎抗疫記者會，向市民闡釋疫情的最新發展、政府對疫情的研判和防疫策略，以及澄清坊間的謠傳和誤會。

她又說，港府除推出多個有關疫情的專題網站外，亦一直透過其他不同渠道向市民發放疫情資訊及預防措施，積極運用網上和社交媒體平台如Facebook專頁、YouTube頻道和「香港政府通知你」流動應用程式等，以及傳統媒體例如電視台、電台、健康教育專線、報刊和傳媒訪問等，向市民宣傳抗疫信息。而當局針對網上不時出現的不實言論，亦已加強多層面的主動監察及透過新聞稿和在社交媒體平台貼文快速作出澄清，以避免公眾受到誤導。

此外，行政長官早在抗疫之初委任多位專家組成專家顧問團，而衞生署亦成立6個針對在公共衞生方面有重大影響的傳染病範疇的科學委員會，成員包括衞生署及其他機構的專家，以匯集不同專業知識及經驗。她又說，專家顧問團及科學委員會各成員均為相關範疇的專家，除了向政府提供意見之外，他們亦會以其個人或所屬機構名義接受傳媒訪問，或向其機構內員工或師生及市民大眾提供疫情訊息及表達專業意見。不過，她認為市民應當留意政府透過不同渠道發放的正式疫情資訊及防疫抗疫措施。