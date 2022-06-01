迷你倉存消防隱患　屋宇署擬上載「沒明顯違規名單」供參考

2016年牛頭角淘大工業村迷你倉發生四級火警，兩名消防人員殉職，事件亦揭示迷你倉的複雜間隔會帶來消防隱患，恐導致火勢迅速蔓延。保安局今(1日)表示，為加強對迷你倉在消防方面的監管及執法，屋宇署擬上載「沒有明顯違規目標迷你倉名單」於部門網頁，增加執法行動的透明度，供市民選擇合適安全的迷你倉。

保安局回覆議員蘇長荣書面質詢時指，如發現目標迷你倉內的消防安全建造(例如逃生途徑、耐火結構及消防和救援進出途徑方面)違規，屋宇署會根據《建築物條例》(第123章)向目標迷你倉單位業主發出法定命令，要求進行糾正工程並「釘契」，讓公眾透過查冊知悉有關違規事項。屋宇署亦計劃上載「沒有明顯違規目標迷你倉名單」。

此外，有關火警後，消防處成立跨部門火警調查專案組專案調查組其後向消防處提出多項建議，涵蓋行動程序、職業安全與健康、裝備與工具，以及公眾消防安全教育等範疇。處方已根據有關建議落實一系列改善優化措施，包括優化呼吸器行動程序、成立「呼吸器支援隊」並引入新的呼吸器相關裝備；優化事故現場歇息區的安排等。至於因應死因裁判法庭向消防處提出的4項建議，包括要求所有在前線擔任3級火警或以上的總指揮消防長官須恆常修讀火場管理或督導複修課程、密切關注或醫學評估年逾30歲的前線消防員或隊長患上心血管疾病的風險因素等，處方會詳細研究落實有關建議的安排。