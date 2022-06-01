港府研立網絡安全法年底諮詢公眾　法改會正展開研究

網絡安全問題受關注。由於互聯網使用者愈趨年輕化。隨着兒童及青少年的網上活動增加，他們有更大機會暴露在不同的網絡危機當中，例如網絡欺凌、性騷擾、接觸不當內容等，故網絡安全教育對保護兒童及青少年十分重要。保安局表示，政府建議以立法方式清晰訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，並計劃於今年底就立法建議進行公眾諮詢。

保安局以書面回覆議員容海恩質詢時指，網絡安全牽涉很多不同範疇，例如電腦網絡罪行、資訊安全、數據安全、虛假及不當資訊等，故政府建議以立法方式清晰訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任。法律改革委員會正就電腦網絡罪行這個課題展開研究，包括檢討現有法例和其他相關措施和探討其他司法管轄區的相關發展。局方會密切留意法改會的研究進展及建議，以及其他司法管轄區就網上不當內容規管的發展。

局方強調，儘管目前香港並無針對網絡欺凌的特定刑事罪行，但互聯網的世界並非一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行法例，大部分在現實世界用以防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。任何欺凌活動，無論是發生在網上與否，如果涉及刑事罪行，均受有關法例規管。