247萬份報稅表今派發　稅務局上年度稅收3785億元創新高

又到一年一度的報稅季節，稅務局局長譚大鵬今日(6月1日)表示，共發出約247萬份報稅表，包括56萬份電子報稅表及191萬份紙張報稅表，一般納稅人需於1個月內，即7月2日或之前遞交報稅表；經網上報稅則可寬限一個月至8月2日。

另外，稅務局公布2021/22財政年度稅收臨時數字，發現全年整體稅收達3,785億港元，創歷年新高，較上一年度增加14%，即477億港元。主要稅項方面，利得稅收入最多，佔44%，實收1,673億港元，按年上升23%；薪俸稅收755億港元，按年增1%；而印花稅則收966億港元，上升12%。稅務局預料，2022/23年度稅款將收3,900億港元，上升3%。

據今年度《財政預算案》建議，將寬減市民於2021/22年度100%利得稅、薪俸稅及個人入息課稅稅款，每宗個案最多更可獲1萬元上限的減免，與此同時，譚指政府亦建議由今個課稅年度起，於新俸稅及個人入息課稅中設立住宅租金稅項扣除，納稅人可申索扣除由其本人或同住配偶，以租客身份所繳付的合資格住宅處所租金，上限為10萬港元。譚強調，合資格納稅人可在本年度稅表第10A部，填寫住宅租金資料，局方會於評定該年暫繳新俸稅時考慮有關扣除，但實施情況仍要待相關法例審議落實，才會正式執行。