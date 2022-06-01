歌手莊正等被控油麻地暴動案　警方指揮官作供

本地歌手莊正及其他7男3女，涉嫌在2019年11月18日於油麻地一帶，參與包圍理工大學的示威，因而被控暴動罪，案件今（1日）在區域法院續審。當日擔任驅散行動指揮官的高級警司梁仲文供稱，案發當晚一度有2,000名示威者與警對峙，有示威者向他們投擲磚頭及汽油彈，警方施放催淚彈驅散不果，有感警力不足，加上水炮車遭示威者攻擊而故障，他須調配一支由飛虎隊成員組成的速龍小隊，最終成功制服部分示威者。

11名被告依次為歐陽浩明（25歲、地盤管工）、翟柏龍（28歲、攝影師）、湛沛林（19歲、學生）、陳思進（18歲、髮型師）、陳子宏（21歲、文員）、鄭太君（25歲、無業）、莊正（28歲、現報稱音樂教師）、周嘉慧（19歲、學生）、周諾澄（19歲、學生）、簡澧然（24歲、音樂教師）及黎子欣（22歲、酒吧店員）。控罪指，各被告於2019年11月18日在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。

現職警察公共關係科、高級警司梁仲文今出庭作供，梁當時為東九龍應變大隊指揮官，當日身穿軍裝到場指揮。梁供稱，由於理大被人非法佔領，當時警方須封鎖理大，惟其後有示威者在附近一帶集結。案發當晚約9時許，警方於加士居道推進至北海街，部分警員則從逸東酒店進入彌敦道，當時有示威者用雷射筆照射警方、並投擲硬物及汽油彈等，警方發出多次警告後，施放催淚彈等作驅散，及至晚上近11時，有約2,000名示威者逼近警方。梁續指，當時警力不足以應對，他通知指揮中心要求增援，但人群管理特別用途車、即俗稱水炮車，因遭受示威者攻擊而故障，而衝鋒小隊亦遇上其他示威者，最終他須調配一支由飛虎隊成員組成的特別戰術小隊，在窩打老道與碧街一帶制服部分示威者。

案件編號：DCCC 461/2021