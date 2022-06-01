市民求司法覆核疫苗通行證　高院拒絕受理

政府早前擴大「疫苗通行證」使用範圍，由今年2月24日開始，須接種最少1劑新冠疫苗才可進入商場等，其後有市民陸續入稟申請司法覆核挑戰有關政策。其中1名市民於3月初入稟，要求法院禁制政府執行相關政策，並作出賠償。高院昨日（5月31日）頒判詞，指其未能提出合理可爭辯的地方，拒絕其司法覆核許可申請。

本案申請人是覃錫鴻，行政長官林鄭月娥與食物及衞生局局長陳肇始被列為案件的擬答辯人。由高院司法常務官江凱堯撰寫的判詞指，認同擬答辯方稱，申請人並沒有在申請書提出任何恰當的覆核理由，且無任何合理可勝訴機會。申請人在申請書只表示，相關政策使其因沒有注射疫苗而不可以進入商場、侵犯了其工作及使用法院服務的權利。

判詞指就侵犯工作權利方面，申請人對相關政策有誤解，因政策並非規定沒有注射疫苗人士不得受僱，其仍可享有自由選擇工作的權利。侵犯使用法庭服務方面，申請人亦錯誤理解政策，因法庭並非納入法例所指需有疫苗通行證才可進入之處所，只是法庭的行政命令要求使用通行證，而且如是辦理任何法庭程序的人士可獲豁免使用通行證。至於不能進入商場方面，法庭認為雖會構成生活不便，但政策並沒有侵犯基本權利。即使有侵犯，相關權利亦非絕對，需考慮就該些權利施加的限制是否合理及有需要，而是次是因要保障公共衞生，施加的限制亦屬恰當。法庭認同相關政策，已就社會利益及保障個人權利方面取得平衡。因上述各點，法庭認為申請人並無提出任何合理可爭辯的地方。

案件編號：HCAL 170/2022