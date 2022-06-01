環保署優化環評程序　展開為期一個月公眾參與

環境保護署就「優化《環境影響評估條例》程序」展開為期一個月公眾參與，10個環保團體批評，環評機制自1998年實施以來一直原地踏步，惟當局以「優化」為名提出的多項提議，求快不求質，例如容許在未確立環評研究範圍的公眾諮詢前，便開展生態基線調查；拒絕將日益嚴重的氣候變化及光污染納入環評，以及缺乏監管緩解及補償措施等。團體促請當局以環境為本「優化」環評程序，修補漏洞，勿因貪快而犧牲環境。

環保署提出「優化」環評程序，容許項目倡議人在規劃項目早期，甚或在當局發出環評研究概要之前，便進行生態基線調查。團體擔憂，此舉早於法定公眾諮詢進行，或令公眾及關注團體無法就相關工程的生態基線調查方式、地點等提出意見，可能引致環評低估部分環境的生態價值。團體認為，當局應確保項目倡議人，在不同的工程階段持續更新環境資料之餘，亦有機制吸納公眾對生態基線調查的意見，以及明確交代基線調查若出現過時或遺漏資料，如何處理。

而現時《環評條例》未有配合環境政策及隨環境惡化而更新評估範疇。以氣候變化為例，20多年間全球氣候變化急速惡化，政府亦於兩年前訂立2050碳中和目標，惟工程對氣候變化的影響仍未被納入環評之中。團體建議《環評條例》應把氣候變化納入環評，整體評估工程對香港在2050年之前實現碳中和進程的影響，以製造最少溫室氣體排放量為原則開展工程，並提交合理的緩解方案，同時包括工程對極端天氣的適應措施。