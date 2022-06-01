海關「女人街」掃冒牌貨　檢200萬元貨拘2女檔主

香港海關今日(6月1日)在旺角通菜街，搜查多個小販攤檔及搗破2冒牌貨儲存倉，檢獲超過2,500件懷疑冒牌物品，市值約200萬港元，拘捕2名女檔主。海關版權及商標調查科高級調查主任石家諺表示，海關早前巡查市面時，發現有人售賣冒牌貨品，在商標持有人協助下今日展開行動。

在多個小販攤檔及2個樓上冒牌貨品儲存倉內，起出手袋、皮具及手錶等冒牌貨。冒牌手袋仿真度高，部分包裝與真貨相似，附有防塵袋和包裝盒，售價1,000至1,500港元，為正牌貨的一至三成價錢。冒牌手錶質素亦不差，售價3,500港元，是正貨的一至三成。2名被捕女檔主分別47及51歲，涉嫌違反《商品說明條例》。

海關相信，有人以平價作招徠，以吸引消費者購買冒牌貨，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。海關亦發現，有攤檔以化整為零手法，將小量冒牌貨混入一些沒有牌子物品，擺放在攤檔不顯眼位置，有人查詢才兜售，以逃避追查及減少損失。另外，隨着疫情近日受控，市面人流及商業活動逐漸恢復，海關留意到個別地區侵權活動轉趨活躍，因此進行今次行動予以打擊。