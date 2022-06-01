增3副司長權責不清　議員憂架床疊屋　效率差嘥公帑

本屆政府任期月底屆滿，新政府下月1日上任，並落實架構重組方案，而新一屆重要官員的人選有待中央拍板。雖則立法會已加快審議架構重組方案，然而不少議員批評問責局長與副局分工不清、角色模糊，更指有部分副局長形同局長的「影子」，擔心新增3名副司長後重轁覆轍，原意是提升管治，倒頭來變了架床疊屋、效率更差，浪費近億港元公帑卻「做唔到嘢」，有議員更直指人多手腳亂，必須權責分明，擬要求財務委員會再作討論，促政府再解畫，在釋除疑慮後，才進行表決。

立法會人事編制小組委員會上周已通過開位建議，但不少議員擔心政府改組後依然分工不清、認為當局應明確解釋職能，而非開位後浪費大量公帑，架床疊屋導致效率更差「做唔到嘢」，亦有議員指增設副司長後，司長辦公室應該減少人手等。但最後會上否決交由財委會進一步討論有關議題，稍後在財委會直接表決。

社福界議員狄志遠會後去信財委會主席，要求財委會再討論方案。但根據《財委會會議程序》，必須要有至少3名議員在財委會召開前至少2日，聯名要求重啟討論且獲財會同意，才可再就議題展開討論，否則須直接將方案付諸表決。他表示，近日有向不同政黨提出再次討論的建議，他認為副司長開位欠缺說服力。會計界議員黃俊碩擔心人多手腳亂，故權責分配必須清楚，若財委會可再次討論，能讓議員甚至市民更清楚整個方案。