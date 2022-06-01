外賣員倒瀉飲品　倒回杯中續送餐　家庭醫生：飲後或致腸胃炎

新冠肺炎疫情下，市民叫外賣已成習慣，但食品質素及衞生有時與想像中有差距。有讀者今日(6月1日)爆料指，有疑似外賣平台Deliveroo「戶戶送」外賣員於送遞期間倒瀉飲品，並將倒瀉的飲品倒回杯中送餐，衞生堪憂。從讀者提供的片段可見，1名疑似南亞裔人士蹲在電單車旁，口罩拉至下巴位，車上放有Deliveroo外賣保溫袋，而地上有1杯已開蓋的深色飲品，只見該人士正將膠袋中的液體倒回杯中，並將餐點放回膠袋內。東網正向Deliveroo就事件查詢。

對此，家庭醫生關嘉美直言，該行為「好污糟」，她指出很多途徑可令飲品受污染，包括已有多人觸摸的杯子表面、倒滿飲品的膠袋、曾放在路邊的杯子等，故飲用者很大機會屙嘔肚痛，或者出現腸胃炎。她建議市民不論是食用自己拿走的外賣，或經外送員送餐的外賣時，若是熱食，保險起見可先弄熱再進食。另一家庭醫生鄭志文則認為要視乎膠袋是否乾淨，若膠袋不是直接用於裝放食物，其要求或不及專門的膠袋容器，含菌量或較高，例如含有金黃葡萄球菌。另外膠袋可含有色素等添加劑，以及機油等化學物質，故不適合人類服用。他表示，市民買外賣時應注意運送及儲存溫度等因素。

相關片段已在網上流傳，有網民表示事發地點為維景灣畔1、2座入口處，另有人則稱「所以一直都只會叫外賣自取」、「寧願辛苦啲都要自己攞(外賣)」，亦有網民反諷「眼唔見為乾淨」。