多47地方納強檢 九龍灣歡樂食堂及金鐘一風堂上榜

再增47個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(6月1日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該47個地方的人士，須於明日至後日(2日至3日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來2周尚餘約97%預約名額。政府明日將於樂富德強苑及青龍頭豪景花園增設流動採樣站，而位於旺角麥花臣遊樂場的流動採樣站會由足球場改設於籃球場。

涉及多宗病例的地點如下：

1.荃灣豪景花園明麗閣

2.深水埗匯璽III 8座

3.馬鞍山富寶花園8座

4.荃灣荃景花園11座

5.柴灣華廈邨華欣樓

6.大埔富善邨善雅樓

7.深水埗麗閣邨麗薇樓

8.柴灣小西灣邨瑞強樓

9.大埔富善邨善鄰樓

10.將軍澳寶盈花園2座

11.荃灣翠豐臺5座

12.屯門兆康苑兆基閣

13.觀塘安達邨誠達樓

14.油塘油麗邨康麗樓

15.何文田欣圖軒4座

16.鑽石山海港花園1座

17.秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓

18.藍田興田邨美田樓

19.大角咀詩歌舞街83號亮賢居

20.何文田皓畋6座

21.大角咀柏景灣7座

22.深水埗海達邨海榮樓

23.又一村又一居17座

24.九龍塘太子道西263號海倫苑

25.旺角荔枝角道1號嘉業大廈

26.觀塘功樂道79號鳳儀大廈

27.粉嶺華明邨信明樓

28.銅鑼灣大坑道7號光明臺2座

29.柴灣藍灣半島6座

30.筲箕灣柴灣道33號香島3座

31.鰂魚涌康柏徑10號康景花園D座

32.灣仔尚翹峰1座

33.紅磡海逸豪園17座

34.油塘高翔苑高鳳閣

35.石硤尾石硤尾邨美薈樓

36.紅磡海濱南岸6座

37.樂富德強苑德賢閣

38.葵涌葵蓉苑1座

39.大埔海日灣II 10座

40.大埔宏福苑宏仁閣

41.北角英皇道483-497號東寶大廈地下C-D鋪Cafe Paradise

42.九龍灣麗晶商場地下G2A號舖「歡樂食堂」

43.九龍城啟晴邨晴朗商場A區A102號舖「潮家海鮮酒家」

44.九龍灣麗晶商場1樓108號舖大快活

45.鑽石山啟鑽苑啟雋閣

46.金鐘金鐘廊1樓Lab Concept F04-F06舖「一風堂」

47.鑽石山啟鑽苑地下G23號舖「意樂」