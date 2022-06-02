港大學者發現銀河系行星狀星雲　獲法國兩天文學會頒獎表揚

香港大學太空研究實驗室總監柏坤霆與合作夥伴共同研究的項目「搜尋潛在的行星狀星雲」， 獲得2022年法國雙子座獎。該獎項由法國天文學會及法國天文學和天體物理學會共同頒發。該獎項將於本月10日上述兩個學會在法國貝桑松舉辦的研討會上頒發，屆時獲獎成員將會發表演説，獲獎項目亦有機會於《L'Astronomie》期刊發表相關論文，並將在今年年底出版。

該獲獎研究由專業和業餘天文學家的共同合作、跨越整整10年作深度觀測，最終發現和確認了銀河系行星狀星雲 。研究小組迄今已發現209個經光譜確認的銀河系行星狀星雲。這些新發現約佔HASH數據庫，即「港大—澳洲天文台—特拉斯堡天文台 H-α行星狀星雲數據庫」，當中目前已知的所有3,831個銀河系行星狀星雲的5%。

柏坤霆於2015年加入港大，為現任港大太空研究實驗室總監。他的研究方向主要與廣域天文學相關，是史上發現最多行星狀星雲的人。作為天體物理學家，他擁有豐富的研究經驗，發表了共571篇論文及文章，其中 278 篇已被審閱。這些論文被引用超過23,475次。