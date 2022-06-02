8日內12男女墮「刷單員」騙案　合共損失近280萬元

騙徒手法層出不窮，近日有10多名市民墮「刷單員」求職陷阱失財。警方於昨日(6月1日)接獲一名20歲姓梁女子及一名32歲非華裔女子報案，指早前回應陌生人發出的招聘信息或社交平台求職群組內的招聘廣告，透過充當刷單員於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙。警員初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放佣金以獲取信任，受害人遂按指示過數至對方指定的不同帳戶以作平台購物之用。兩名受害人合共損失約45,000港元。

另外，同日晚上9時許，一名21歲姓偉女子報案，指早前回應陌生人發出的社交平台求職群組內的招聘廣告，透過充當網上買家於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙。警員初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放佣金以獲取信任，受害人遂按指示分別15次將約37萬港元存入至對方指定的5個帳戶以作平台購物之用。3宗案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

根據資料，上月底至今共有12名男女墮「刷單員」騙案，單一損失由3萬至最高的97萬港元12人合共損失近280萬港元。