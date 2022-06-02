打針防「生蛇」　團體倡政府資助

帶狀疱疹（俗稱生蛇）是一種很普遍但嚴重影響生活的疾病，而且50歲以上或免疫力弱人士為高危。香港逾90%成年人帶有水痘病毒，一旦免疫功能下降便有機會生蛇，有研究指每3個人就有1人會生蛇。發病時身體會出現疱疹及劇痛，更會引發後遺神經痛及併發症，有醫生指新一代預防疫苗保護率更高，惟費用高昂，兩針費用動輒逾6,000港元，令不少基層卻步。有團體倡將疫苗納入政府資助計劃，尤其資助50歲或以上人士接種疫苗。

銀騎士聯合創辦人林淑華稱，她與兩名親友亦曾經生蛇，過程苦不堪言，其親友更因生蛇神經痛，需長期服食止痛藥。她又指，一般生蛇至少要請假1至3星期，病友往往因無法忍受強烈痛楚，最終要到私家醫院求診，每次醫藥費過千元。林又指，多數生蛇的是中老年人，而醫療券一年僅2,000港元，相關疫苗費用由1,000港元至1,500港元不等，不足以支付。

家庭醫學專科醫生朱偉星表示，目前的預防疫苗分為傳統的減活疫苗，保護率約七成，只需打1針；新一代的重組疫苗其保護率則達致約九成，需打兩針，後者費用約為前者3倍。議員陳凱欣指，不少先進國家如澳洲、加拿大、美國、英國等，已有為國民提供不同形式的帶狀疱疹疫苗資助，批評港府故步自封，而且歷年均未有對生蛇患者發病率及醫療開支作出數據統計。