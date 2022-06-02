打工兩極化　高薪族收入增幅達4%

稅務局昨日公布的2021/22年度稅收統計，揭示疫情下香港打工仔收入兩極化，年薪90萬以上的高薪打工仔，過去一年不但人數增加2,000人，且其應評稅入息增長幅度是各級打工仔中最高，增長達4%。另一邊廂，基層打工仔卻愈窮愈見鬼，年薪20萬或以下、即月薪約1.6萬元的打工仔，按年減少了27,000人，另有近10萬打工仔跌出稅網，估計與疫情大批受影響行業打工仔失業、減薪甚至停薪留職有關。

據稅務局數據，上個財政年度共有24.6萬名納稅人年薪高達90萬元或以上，佔本港打工仔總人數的13.5%，這一個高薪組別的人數，上個財政年度較前按年增長了0.8%，即多了2,000人進身富裕打工仔一族；年薪60萬元至90萬元的中產打工仔，人數亦增加了4,000個。

不過，年薪40萬元或以下的納稅人數目均按年減少，年收入愈低者，納稅人數均有減無增。至於扣稅前的納稅總人數亦由191萬人下跌至182.1萬人，稅務局局長譚大鵬解釋，或許是近年經濟環境不明朗，不少人面臨失業及開工不足，致收入減少，因此跌出稅網，故令整體人數有所下跌。

欠稅方面，21/22年度整體欠稅額達102.1億元，當中薪俸稅被拖欠的已達46億元。