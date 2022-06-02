東方日報A1：稅收超預期　巨企疫境更肥　貧無立錐地

第5波疫情令本港百業蕭條、萬民叫苦，但稅務局昨日公布2021/22財政年度稅收卻傳來「水浸」喜訊，上個財政年度的整體稅收高達3,785億元，按年增加了477億元，增幅高達14%，稅收創歷史新高！庫房水浸的主要原因是利得稅按年急升23%；印花稅亦按年上升12%，稅收總額近千億元；博彩稅增長更達22%，獲約250億元稅款。不過，反映企業及打工仔收入的利得稅、薪俸稅卻出現「貧富更懸殊」的驚人現象，約50億元利得稅至今被拖欠，約10萬名打工仔因收入減少、停薪留職而跌出稅網。有學者解釋，疫情下庫房收入竟創新高，與去年有消費券刺激零售及出口保持暢旺有關。

稅務局昨日宣布，會向納稅人派出約247萬份個別人士報稅表，包括56萬份電子報稅表及191萬份紙張報稅表，納稅人需於7月2日或之前遞交，若經網上報稅則可寬限一個月至8月2日。今年報稅表更新增第10A部分，供填寫住宅租金稅項扣除申請。

至於2021/22財政年度稅收臨時數字，主要稅項中，利得稅收入最多，佔44%，實收1,673億元，按年上升23%；薪俸稅總收入為755億元，按年微增1%。稅務局局長譚大鵬預料，22/23年度稅款將收3,900億元，按年上升3%，譚解釋，因疫情漸趨穩定，故相信有所升幅，但強調升幅有限，對前景仍然表示不太樂觀。

按薪俸稅與被寬免稅款後的納稅人計算，人均薪俸稅款為41,600元。稅務局又表示，上年度共接獲5.6萬宗離港清稅申請，按年增加2.5萬宗，譚大鵬重申，納稅人離港後超過一個月，僱主即需報稅，強調有關數字不能反映移民情況。

疫情困擾本港兩年多，大批受防疫規例影響的處所被勒令關閉，稅局的數據亦顯示，上個財政年度有4,600宗中小企業申請暫緩暫繳稅，同時有1,160宗中小企業獲批分期繳稅，更有約50億元利得稅被拖欠，但利得稅總收入仍破紀錄增加了3,179萬多元，顯示巨型企業及中小企業績兩極化。

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基相信，2021/22年度整體稅收能較上一年度增長14%，2021年消費券計劃是主因。袁稱，2021年上半年本港受疫情影響，致經濟不景氣，惟至6至7月間，政府正式向市民派發第一輪5,000元電子消費券，促使了私人消費的增加，更直接刺激市場經濟，帶旺商家利潤，致2021年全年經濟增長6.4%，加上因應當時外地及內地疫情受控，亦令本港進出口行業受惠，致全年錄得雙位數字增長。

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