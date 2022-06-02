文憑試結束　考評局掃瞄70萬份答卷配合網上評卷

今屆香港中學文憑試(DSE)已於5月中旬完成，相關評卷工作正進行得如火如荼。今年DSE約有70萬份答卷，為配合網上評卷，考評局在筆試進行期間已展開答卷掃描，高峰期答卷掃描中心動用約140人，每日運作16小時，務求盡快完成答卷掃描的工作。

答卷掃描並非單純將答卷放入掃描器便大功告成，背後尚有複雜工序。在筆試結束後，全港各試場的答卷均會運送到香港考試及評核局的掃描中心。工作人員需點算答卷數目，再將每份答題簿逐一拆開，並清理「擦膠碎」等碎屑才進行掃描，掃描後還需進行兩階段的隨機抽樣檢查，確保答卷的掃描影像清晰。多項選擇(MC)題的答題紙，會與一般試題答題簿分開掃描，若發現任何異常個案均會經最少3位工作人員獨立處理。

考評局今年為約3,500名有特殊教育需要(SEN)的考生提供特別考試安排，當中部分答卷需額外處理。例如部分考生獲批准使用放大的MC答題紙，工作人員需仔細地將考生答案重新填畫到一般的MC答題紙上，再由兩名工作人員分別核對，確保正確無誤再進行掃描。另有部分SEN考生獲批准使用「語音轉換文字」軟件作答，其答卷會以電腦打印，工作人員需把A4格式的答卷轉為A3標準答題簿，然後才進行掃描。考評局今年於竹篙灣社區隔離設施，為40多名確診或需檢疫的考生舉辦考試，合共有近290份答卷，該批答卷日前亦已完成「隔離」，運送至答卷掃描中心，中心內亦另設獨立房間處理。