議員斥公務員表現差　「做得唔好都薪高糧準」　促設立職效指標

新冠疫情下，公務員表現令人不滿。立法會今日(2日)續審議並通過改革公務員制度，提升政府效能的議員議案。不少議員發言時指出公務員表現令人失望，帶頭在家抗疫，質疑能力表現如何都薪高糧準，促設立職效指標並與薪金調整掛鈎。議員鄧家彪更指出2019年是考驗公務員的忠誠，2020年是考驗公務員的能力，但結果均不合格。

鄧指出，公務員經常跟足程序，舉例指童樂居事件，社署指已經跟足程序、並無認錯，僅稱有改善空間，鄧對此感不滿。議員楊永杰指，公務員在抗疫期間帶頭在家抗疫，更舉例指有朋友擔任公務員，卻被上司質詢為何要勤力，形容為勤勞人士進入一潭死水的體制，都難發揮作用。議員林素蔚更直言市民對公務員徹底失望，舉例指疫市加薪的制度荒謬、離地，公務員體制20年沒有改革導致守舊、僵化。她舉例指部門互相推卸，令疫情下長者未能就診，公務員夢想只是加薪，並非服務市民。

公務員事務局局長聶德權指，雖然部分公務員表現欠佳，但不應一竹篙打一船人。對於有人認為公務員是鐵飯碗，他引述數字指17/18年至21/22年財政年度，有1,124名公務員因嚴重不當行為要接受懲署，當中有155人被免職，強調公務員犯錯會按紀律機制嚴肅處理，絕不姑息。他又指政府有積極拖動改善措施，例如已經要求公務員簽署效忠聲明，並設立公務員學院加強培訓等。議員黃國提出的修正案促首長級公務員設國籍限制，因票數不足被否決。