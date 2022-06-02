赤柱龍舟賽順延10月　明日僅辦「巡遊」取代　祈求疫情快退

新冠疫情緩和，坊間對大型戶外賽事復辦聲音日益增加，而明天(3日)為端午節正日，有團體遂於赤柱舉辦較細規模的龍舟巡遊活動，以取代已暫停2年的龍舟賽，並強調明天非正式賽事，活動目的只是不想終斷過去數十年來的傳統，希望透過活動祭神儀式，祈求香港平安。至於今年的赤柱龍舟錦標賽，則會順延至10月2日舉辦。

傳統的龍舟競渡比賽，一直是香港最盛大的端午節活動，因會有多隊團體參賽，不少市民過去亦會親臨現場或透過電視直播感受氣氛。但礙於疫情，相關賽事已停辦2年，為了不讓民眾掃興及讓祭龍祈福的好意頭得以延續，赤柱龍舟協會決定在明日舉辦「赤柱龍舟賀端陽——巡遊祭神儀式」和練習活動，透過保存傳統，祝願香港盡快從疫情中恢復過來。赤柱龍舟賽大會職員王小姐接受《東網》查詢時表示，當日活動主要為一個拜神儀式，也會為龍舟點睛，預計不會有太多隻龍舟參與，為確保活動會安全順暢進行，參與隊伍必須掃描安心出行和疫苗通行證，亦已安排20個義工確保參加者遵守限聚令。

龍舟水上活動聯會會長簡偉傑表示，自從政府早前允許市民進行戶外運動時可毋須戴口罩，身邊許多友人已開始「操龍」，不停進行練習，為即將於10月復辨的賽事做好準備。而據他了解，明天的端午正日不會有任何地區龍舟賽事趕及上演，相信會令不少人掃興，因疫情下許多龍舟愛好者已「餓賽」許久。