金融趙涉洗黑錢走佬遭通緝　同案被告今仍無律師　押後7.28再訊

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌欺詐和洗黑錢逾819萬港元而被控。他早前沒有到庭應訊，已被法官正式頒布拘捕令。同案另一名被告陳浩鳴則於今早（2日）在區域法院再提訊，沒有律師代表的他再次申請暫緩答辯，表示早前因另涉他案而還押，法援署一度未能聯絡上他，現須重新申請法援。法官李俊文結果決定將案件押後至7月28日再訊，但他提醒被告，下次將不再接受以找律師為由而押後案件。

本案首被告趙俊名被控1項洗黑錢、2項欺詐及1項以欺騙手段逃避法律責任罪，合共4罪。而今日應訊的次被告陳浩鳴，則被控2項洗黑錢罪。陳今天穿西裝到庭應訊，惟他早前以申請法援為由請求押後案件，但到今天仍無律師代表。

陳步入犯人檻後應訊時，聲稱自己早前申請法援已獲批，惟他其後另涉其他案件，一度因為個人經濟原故，而未能交出保釋金，直到2星期前才獲釋。陳稱，法援署可能當時未能聯絡上他，因此他現在須重新申請法援，並將於6月13日再補充文件。法官李俊文遂批准案件再度押後，並考慮到法援署須時安排律師，故押後案件至7月28日再訊。法官提醒陳，如果法援署因為任何原因而拒絕其申請，陳須自行去接觸律師，案件下一次提訊時，法庭不會再接受他用尋找律師作為押後理由。

案件編號：DCCC 405,424/2021