婦人被劫金鏈後傷頭斃命　2匪今認搶劫誤殺候判

在荔枝角宇晴滙大快活工作的55歲廚房女工，前年5月上班途中遭2名男子劫去1條價值1.5萬港元的金頸鏈後頭部受傷倒地，隨後更出現吐血、流鼻血情況，最終在5日後死亡。2名涉案男子今天（2日）在高院原訟庭承認搶劫及誤殺2罪，法庭押後至6月9日判刑。案情透露，其中1名被告聲稱因無錢買毒品犯案，而另1人雖無出手，但控方基於夥同犯罪原則起訴。

2名被告依次是58歲的陳麗明及59歲羅健強，2人俱報稱無業，及為黑社會成員。陳過往有27項刑事定罪紀錄，羅則有36項，2人最近均是在2019年最後一次出獄。他們被控於2020年5月24日，在荔枝角道長沙灣蔬菜批發市場外搶劫女子練麗芬，並劫去她一條價值1.5萬港元的金鏈連吊墜。他們另被控於同日同地誤殺練麗芬。案情指，當日早上10時許，死者前往上班，有同事見到她左耳後方有約一吋長的傷口，戴着的口罩染有血漬。死者隨後請假回家，死者當時仍然清醒，但後腦紅腫口鼻流血，聲線微弱，其兒子見狀於是報警。

死者被送往醫院，檢驗後證實死者頭部受傷，蜘蛛膜下腔出血，至同月29日死亡。警方展開調查，翻查閉路電視後，發現死者在案發當日上班途中，一直被2名被告跟蹤。另外在當日早上11時許，有珠寶店以1.24萬港元現金，從一名男子手中購買死者的金鏈。金鏈最後未被起回。警方在同月30日拘捕2名被告。首被告警誡下指，他因無錢買冰毒，故搶去死者的金鏈轉售。次被告則指，他見到死者被搶劫後，躺在地上揮手叫道「唉喲」，似是在求救。但他因感到害怕，故沒有理會，跟着首被告逃走。

案件編號：HCCC 170/2021