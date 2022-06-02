雷霆22：警九龍城反罪惡　連破賭檔無牌吧拘36男女

警方九龍城警區反三合會行動組及特別職務隊與紅磡分區雜項調查隊人員，於周二(5月31日)起一連兩日，在區內展開代號「犁庭掃穴」和「雷霆22」的反罪惡行動。分別搗破一間懷疑無牌酒吧及一間地下竹館，一共拘捕36男女。

案中無牌酒吧位於紅磡旭日街一工廈單位，九龍城警區反三合會行動組和紅磡分區雜項調查隊探員於昨午(6月1日)約5時，突擊搜查單位並檢獲21支烈酒及234罐啤酒，總值約55,600港元，同時以涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反防疫規例，拘捕酒吧姓徐(29歲)本地男負責人。單位內11男8女本地人及2非華裔男女(16至60歲)酒客則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及違反防疫規例，被拘捕及發出定額罰款通知書。

九龍城警區特別職務隊則亦於同日下午約5時，突擊搜查九龍城龍崗道一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢走6副麻雀，3張電動麻雀枱及約2,100港元賭款。竹館姓方(80歲)及姓王(52歲)男女主持涉嫌「管理賭博場所」及違反防疫規例被捕，場內7男5女(49至86歲)賭客則涉「在賭博場所內賭博」被捕，他們同被發出違反防疫規例的定額罰款通知書。所有被捕人士均已被扣留調查。