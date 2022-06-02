警方「鐵將」累破逾2千宗網購騙案　拘317人涉款1254萬元

網上購物風氣盛行，騙案亦持續上升。今年1月至4月，警方一共接獲6,514宗科技罪案，較去年同期4,691宗上升約4成，涉案金額則由去年的9.7億港元增至10億港元，至於今年同一時段錄得的網購騙案合共2,585宗，亦較去年的1,902宗上升近3成半，損失款項達2,540萬港元。

警方為打擊騙案，採取防罪宣傳等一系列策略，並由2021年1月至今，陸續展開5次代號「鐵將」的全港執法行動，合共拘捕317名疑犯及偵破2,052宗網上購物騙案，涉及款項共1,254萬港元。其中在上月15日至今日(6月2日)展開的第5浪行動，網罪科聯同各警區拘捕67男27女(14歲至75歲)，涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名，當中偵破892宗網購騙案，涉款約549萬港元，並檢獲一批手機、電腦、銀行卡等證物。

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠歸納騙案手法，指騙徒往往在社交媒體假扮賣家，藉由推銷熱賣貨品吸引受害人，待貨款到手後便告失蹤。騙徒游走各社交平台，主要靠四大蠱惑招數行騙：「限時優惠谷消費」，透過限購等字眼「捉心理」誘人光顧；「改名掩人耳目」，騙徒一旦在社交平台累積負評，便會改名繼續行騙，「換湯不換藥」；「預付有『你』，送貨無期」，以擔心買家「落假單」等藉口為由，要求受害人預付貨款，但此後從未發貨;「真嬲變假Like」騙徒會火速刪除負評，以及封鎖給予負評的消費者，再安排「打手」寫下假留言「唱好生意」。除此之外，當騙徒留意到出售名錶、手袋等貨物的貼文，亦會接洽受害人表示有意購買，然後用兌換不到的支票或假的付款證明購物，待收貨後失聯。