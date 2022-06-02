首季7500宗申索強積金永久離港　按年僅少200宗

今年首季再有7,500宗以永久離港為由的強積金申索宗數，按年減200宗，按季亦少約1,300宗，合共取走20.14億港元。積金局今日(2日)發表今年3月號的《強制性公積金計劃統計摘要》季刊，今年首季以不同理由(包括退休、提早退休等)提取強積金的申索總數為47,000宗，較對上一季減少23%，當中永久離港為理由提取強積金的申索數目按季減少14%。積金局指由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。

強積金在今年首季已收總供款216.6億港元，其中75%為強制性供款，餘下的25%則為自願性供款。至於在2021-22財政年度，可扣稅自願性供款(TVC)總供款額共25.1億港元，較上個財政年度的$22.1億TVC總供款額上升13%，而TVC帳戶數目亦由2021年3月底的53,000個，上升約17%至2022年3月底的62,000個。

截至今年3月底，強積金總資產約11.2萬億港元，扣除收費及費用後的淨回報超過3,260億港元。約267萬個強積金帳戶把全部或部分資產根據預設投資策略的規定進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1,055萬個強積金帳戶的有關投資總資產值約849億港元，佔強積金總資產8%。