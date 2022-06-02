警方未接獲6.4公眾集會申請　呼籲市民不要參與未經批准集結

警方近日留意到有人透過不同途徑，包括互聯網及社交媒體宣傳、鼓吹及煽動其他人，於6月4日到銅鑼灣維多利亞公園一帶參與未經批准集結。港島總區高級警司(行動)廖珈奇表示，直至現時為止，警方仍未收到當日任何舉行公眾集會的通知，但警方留意到相關宣傳及鼓動非常關注。

廖珈奇續稱，警方非常關注一些想採取激進手段人士的最新情況，是否會有一些類似恐襲風險。另外，警方也留意到有激進人士在社交媒體，發布一些鼓吹他人作出恐懗的信息，當中有教人自製炸彈，利用日常生活用品及材料變成大殺傷力武器。甚至煽動他人對警察總部及其他敏感地點進行襲擊，這些屬於恐怖襲擊行為。至於會否與去年一樣封閉維園，需視乎情況而定。

根據往年經驗，當日在銅鑼灣維多利亞公園附近一帶都會出現大量人群聚集，雖然去年警方基於疫情原因禁止舉行相關的集會，但仍有市民嘗試挑戰法例底線以身試法。根據《公安條例》第17條A，任何人如果無法在合法權限下、亦沒有合理辯解下，明知而參與一些未經批准的集結，一經定罪，最高可被判處監禁5年。警方呼籲市民不要參與任何未經批准的集結，否則會觸犯公安修例。同時，宣傳或者公布任何未經批准的公眾集會，最高可被判處監禁12個月。