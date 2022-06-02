網騙集團氹買演唱會門票　受害者單日17次交易損失逾7萬元

警方持續打擊騙案，近日展開第5波「鐵將」行動拘捕94人，東九龍重案組總督察莫子威分享個別案件細節，表示早前鎖定一個網購詐騙集團，查出集團在社交媒體兜售演唱會門票、遊戲機等熱門商品，從去年11月10日至今年1月6日，短短兩個月便欺騙15男5女(16至39歲)，獲得總共29萬港元騙款，有受害人支付按金後，因騙徒不斷要求付清全額，覺得其態度可疑，遂報警揭發事件。

警方在上月25日展開行動，成功就本案拘捕5名男子(19至28歲)，當中兩人有案底，並有兩人屬骨幹成員，3人屬提供戶口收取騙款，相信骨幹分別負責招攬戶口持有人、提供1,000至3,000港元報酬利誘他們出售帳戶，以及負責接洽受害人。根據調查所得，有受害人本擬用4,780港元購買兩張演唱會門票，結果騙徒游說事主「愈買愈多」，更聲稱要買90張門票才獲寄貨，結果受害人單日進行17次轉數交易，損失70,940港元。

網罪科總督察葉卓譽提醒，今年首4個月的網購騙案，逾7成在社交平台發生，市民應光顧可靠商戶，並且多作查核，以免墮入圈套。