司機涉於WhatsApp煽惑襲警　押後6.24裁決

2019年社會運動高峰期間，一名男司機涉嫌在WhatsApp群組內散布襲警言論，被群組成員告發，事後被警方拘捕。該男司機否認1項煽惑他人蓄意傷人罪受審，案件今天（2日）在區域法院作結案陳詞。辯方指被告案發時希望獲他人回應，紓解自己因為社會事件所致的低落情緒，一時衝突下作出涉案言論，並非有所圖謀、亦無深思熟慮。被告並無煽惑他人的意圖，而且從群組對話中，亦可看出只是開玩笑性質。法官游德康將案件押後6月24日裁決。

本案被告為方文浩（43歲、報稱司機）。控方今天陳詞時，指證據已足夠證明被告發訊息到WhatsApp群組，意圖煽動他人作出傷人行為。被告雖有作供、但並不誠實可靠。辯方陳詞則指，被告無意圖煽惑傷人，案中證據亦支持此說法，例如涉案群組「交通實況互動港車薈超速.RB 塞.阻街」，其性質是用作交換交通消息、與示威或政治無關。如果被告有煽動的意圖，被告理應發訊息到其他平台，去煽動較激進、容易受煽惑的對象。涉案群組的成員態度溫和，雖然亦會為社會事件感痛心，但普遍認為雙方皆有不是之處。辯方又指，被告發訊息後，群組成員的對話雖可能有暴力成分，但其語氣並不嚴肅，亦用到大笑的表情符號及提到「夠鐘食藥」，對話明顯「不正經」及屬開玩笑。

控方早前在開案陳詞中指，被告曾加入一個名為「交通實況互動港車薈超速.RB 塞.阻街」的WhatsApp群組，而該群組有數以百計成員。2019年7月30日晚上，被告在該群組發表「共黑統治」、「反正都係坐十碌八碌開山刀劈佢XX黑警」等言論，引來其他成員回應「嘩，你好暴力呀 不過真係講得好X好」及「不能同意更多」。及後被告發出一張圖為手持刀具的小孩的網絡貼圖，並有成員說該貼圖指「速戰速決快靚正」。被告被捕後，警誡下稱「我亂噏，我冇諗過真係會咁做」，他亦解釋因為當時看到片段，感到心痛才亂說，並對該句涉襲警言論「完全冇印象」。

案件編號：DCCC 437/2021