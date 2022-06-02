5男女涉荃灣非法集結　今起於西九龍法院受審

2019年8月25日荃灣一帶有遊行示威，7名青年被控在當日參與非法集結、管有攻擊性武器及襲警等罪，其中2人早前承認參與非法集結及襲警，分別被判囚8至10個月。其餘5人否認所有控罪，案件今天（2日）在西九龍裁判法院開審，有份指揮驅散行動的督察作供指，有示威者向警方投擲磚頭，警方以催淚煙及橡膠子彈驅散不果，便向前推進防線。

今天受審的5名被告依次為運輸工人何卓軒（23歲）、學生符凱晴（23歲）、教師郭芷晴（21歲）、無業男子張家榮（24歲）及調酒師李㑊橉（28歲）。他們同被控1項法非集結罪，控罪指他們於2019年8月25日在荃灣楊屋道，與其他身份不詳的人士參與非法集結。符凱晴另被控1項公眾地方管有攻擊性武器及1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，即管有1個雷射裝置及1罐噴漆。何卓軒另被控襲擊警員馮權安。除了符凱晴被還押，其餘4人均准保釋。

督察李嘉輝作供指，他在案發當日以機動部隊小隊指揮官身份當值，他知道當天葵涌至荃灣一帶有遊行集會，便於下午1時左右與隊員到聯仁街與楊屋道一帶當值。當時約有1200名示威者集結，他們大部分人穿戴頭盔、有人手持雨傘、玻璃樽、木盾及木棍，離警方防線約40至60米，有人向警察方向丢磚頭。下午5時許，李及同袍多次向示威者發出口頭警告及出示旗幟要求他們離開，但示威者沒有理會。李於是下令隊員向示威者施放催淚煙及發射橡膠子彈，有示威者向警方投以汽油彈、磚塊及石頭還擊。後來警方沿楊屋道向德士古道驅散，約20分鐘後，再沒有示威者在警方防線前出現。李又指，留意驅散時馬路上有不少雜物，包括竹枝、水馬、傘及垃圾桶等。

案件編號：WKCC 3717/2021