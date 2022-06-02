中環海濱明起辦大型戶外藝術展　展出逾20億元收藏品

中環海濱活動空間明日(3日)起一連10日，舉行全亞洲最大型的戶外藝術展覽「ARTAVERSE」，展場佔地逾15萬平方呎，分為3大展區，包括ART BOX、ART HUB及ART STAGE，展出合共逾20億港元的藝術收藏品，包括NFT藝術品、本地藝術家及名人的作品，所有展品都可購買。展覽期間亦會舉行VR及AR互動體驗、藝術與科技講座及研討會、周末期間會有音樂表演。

在全球熱門的NFT項目展覽方面，是次會展出世界知名的5大NFT項目，包括由台灣到港參展的歐亞大熱NFT及元宇宙項目Alpacadabraz羊駝、Cyberkongz、Arcade及Remade等；獨立展區焦點項目則有「九龍皇帝」、ApeToTheMoon、Bad Face Bots 和GOLD4HK。當代及本地藝術品方面，除了北京冬奧導演柳迪的藝術展品、展覽亦會展出本地藝術家黃玉郎的NFT和版畫、黃家偉、劉佳的當代水墨以及潘星瑋的雕塑作品。名人專區展示多個知名藝人的作品，包括「ARTAVERSE」專家顧問及藝術科技大使陳奐仁。

另一方面，「ARTAVERSE」亦會夥拍香港幼兒教育及服務聯會一連兩個周日早上，即本月5日及12日，舉辦「親子藝術工作坊」。入場人士購買一組套票即等於資助一組低收入家庭兒童出席工作坊，讓低收入家庭兒童及其他親子親身參與大型藝術展覽活動。