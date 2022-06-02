合謀定價瓜分公屋裝修生意　上訴庭指懲罰過輕加5公司罰款

競爭事務委員會指控多間裝修公司，在觀塘安泰邨及安達邨入伙期間，違反《競爭條例》所訂的第一行為守則，「分餅仔」合謀定價瓜分新入伙住戶裝修的市場。競爭事務審裁處去年裁定16間公司違例，罰款13.2萬港元至74萬港元不等。競委會認為對其中5間公司的罰款過輕提出上訴。高院上訴庭上月開庭聽取陳詞後，今天（2日）頒判詞裁定競委會上訴得直，下令上調各公司罰款，最多上調一倍。

是次上訴涉及的5間公司，其中3間牽涉安達邨項目，分別是永興聯合建築有限公司、大道建築公司及百達建築工程公司；2間牽涉安泰邨項目，分別是馮氏機電工程有限公司及陶記營造廠有限公司。競委會認為，原審審裁官判刑時，在訂下基礎金額後，錯誤地下調5間公司的罰款。

上訴庭在判詞中指，審裁官在考慮刑罰時，應針對各公司所達成的協議，而不應着重個別被告的作為，否則刑罰便會與各公司合謀定價的規模不一致。最終永興由罰款67萬港元，改判103萬港元；大道由罰款42萬港元，改判65.6萬港元；百達由罰款74萬港元，改判113.5萬港元：馮氏由罰款59.8萬港元，改判罰款85.5萬港元；陶記由罰款34.1萬港元，上調一倍至罰款68.2萬港元。

案件編號：CACV143/2020、CACV46,157/2021