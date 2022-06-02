政府撥7億元改善7個碼頭設施　二澳碼頭旁將建新碼頭

當局擬撥款逾7億港元改善7個偏遠地區的碼頭，工程為期3年。有議員關注工程會否影響現有碼頭運作。發展局回覆立法會文件指，二澳碼頭的擬議工程會在離開現有碼頭約130米外的岸邊兼水深合適位置興建新碼頭，工程不會影響現有二澳碼頭運作；其餘6個碼頭則會原址重建，當局會先於附近設置臨時碼頭供船隻停泊才展開重建工程，確保該批碼頭如常運作。

原址重建碼的碼頭中，三門仔村碼頭、深涌碼頭、榕樹灣公眾碼頭及石仔灣碼頭，承建商會於施工前在現有碼頭旁邊設置臨時碼頭供乘客上落船隻，並確保每個靠泊位提供足夠的長度和水深讓船隻穩妥地停靠繫泊，以及利用現有碼頭的步橋或需興建臨時步橋，提供足夠闊度的行人通道進出臨時碼頭。當新建碼頭的靠泊位可以供船隻使用時，臨時碼頭及行人通道將移除，騰出地方完成餘下工程。

至於因地區人士要求糧船灣碼頭旁邊的天后宮，其海濱前地不可以被臨時設施影響，以及馬灣涌碼頭周邊的水深較淺。當局會於該2個現有碼頭的沿岸，另覓合適地方設置臨時碼頭，以提供足夠長度和水深的靠泊位，並連接岸邊的現有行人通道以利便乘客進出臨時碼頭。港府於2017年推出「改善碼頭計劃」，目標提升多個位於新界及離島偏遠地方的現有公共碼頭的結構安全並改善碼頭設施。該計劃現時涵蓋23個公共碼頭，當中3個碼頭正在施工，7個碼頭的設計工作已經完成並擬申請撥款以展開建造工程，其餘碼頭則正進行規劃、可行性研究及設計工作。