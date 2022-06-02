初選案47人被控串謀顛覆　交付程序未完成下周續

前年發起或參與民主派「35+」初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件早前於西九龍裁判法院展開交付至高院的程序，至昨天（1日）國安法案件指定法官、主任裁判官羅德泉將其中17名被告正式交付上高院審理。案件今天（2日）繼續，開始處理另外29名被告的交付程序，但29人及餘下1人的交付程序未完成，裁判官押後至下周一（6日）繼續。

本案共47名被告，同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。法庭今天開始處理戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽共29人的交付程序。法庭將於下周一繼續，將他們及吳政亨共30人交付到高院審訊。

至於昨日已完成交付程序的17名被告分別為鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、伍健偉、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林、李予信及余慧明。

案件編號：WKCC 813/2021