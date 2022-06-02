警截查女通緝犯揭3男被非法禁錮　拘4人檢手機銀行卡

警方昨日(1日)在紅磡一間酒店，截查一名被通緝女子時揭發案中案，並在酒店一房間救出3名遭禁錮男子，以涉嫌「串謀詐騙」及「非法禁錮」罪，拘捕包括該名女通緝犯在內的3男1女(27至37歲)，4人現正被拘留調查。

新界南總區重案組總督察周子軒表示，昨日黃昏探員在酒店大堂，截查及拘捕一名被通緝女子，押解她到其入住的酒店房間搜查時，房間內有一名35歲男子，他聲稱是女子的男友，探員在房間內檢獲另一間房的匙卡，懷疑有人操控該房間進行詐騙活動。因此，探員持卡到有關房間搜查，並截獲5名男子，當中2人相信是涉案情侶的同黨，餘下3人則為被禁錮的受害人。

警方經調查後，相信有人於5月尾開始，在社交平台以「搵快錢」作招徠，吸引3名受害人開設銀行戶口及虛擬貨幣交易平台帳戶，再誘騙到酒店禁錮，又要求受害人交出銀行卡及虛擬貨幣交易等戶口的資料，以接收電話騙案、網購騙案或其他洗黑錢活動的犯罪資金。受害人被禁錮期間，均被人嚴密監管，沒收手機禁止與外界聯繫。行動中，警方檢獲10部手機、一部平板電腦、10張銀行卡、小量懷疑冰毒和吸食工具。