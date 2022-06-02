煤氣公司申請8月1日加價4.4%　5萬基層用戶續獲優惠

加風吹不停，香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）向環境局提出加價要求，擬自8月1日起將每兆焦耳煤氣的標準收費提高1.15仙，加幅為4.4%，預計約7成的家庭用戶每月煤氣費用增加不多於港幣10元。約一半的工商業用戶，每月的煤氣費會增加少於港幣290元。立法會經濟發展事務委員會稍後會討論。

煤氣公司常務董事陳永堅說：「上次調整費用已是2019年8月1日，距今已相隔三年」，這三年間經營成本不斷上漲，包括工程材料及員工開支等，而累積通脹亦預計約4%。現時該公司每年投資於管網及供氣設施超過港幣10億元，以維持安全可靠的供氣，因此有需要調整收費。

該公司續稱，會繼續為約50,000名合資格長者、殘疾人士、單親家庭和低收入家庭提供優惠。他們可享有每月首500兆焦耳的煤氣用量半價優惠，以及保養月費和零件費用的豁免。這些優惠計劃的客戶不會受是次煤氣費調整影響。為向有需要家庭提供進一步支援及協助餐飲業界度過困境，在該優惠計劃下，每個家庭獲派發200元的餐飲現金券。