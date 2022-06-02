政Whats噏：議程逼爆　財會擬加會審架構重組方案

立法會財務委員會將於本月10日召開會議，審議政府架構重組方案開位牽涉近億港元嘅新增開支撥款申請，但礙於當日議程逼爆，共有7項議程，而涉及架構重組同立法會擴建追加3.9億港元撥款都排喺較後嘅位置，若未完成審議相關項目，翌日即本月11日將加開會議。

財委會下周五嘅議程共有7項，依次係元朗南發展第一、第二及第三階段工程、寶琳北路加建隔音屏障工程、入境事務處開位、政府架構重組引致嘅編制變動、新增政策局及其他政策局編制變動、立法會大樓擴建工程追加撥款同埋入境事務處新有關「開發和推行預報旅客資料系統」。

按照工務小組委員會同人事編制委員會早前嘅決定，財委會無須就首3個項目再作討論便可予以表決，但較具爭議嘅架構重組方案同立會擴建工程排喺較後位置，而政府亦已反映咗呢3個項目有迫切性，再加上有啲議員對架構重組方案有意見，仲搵緊其他議員聯署要求喺財委會再作討論，可能因為咁，財委會主席陳健波今日就事先同委員講，話可能要加開會議。下周五嘅會議預計由下畫3時開到傍晚7時30分，若果仲未傾完架構重組同立法會擴建工程撥款，翌日就會加開會議，由朝早9點開到下晝1點，但若果10日嘅會議審議完嗰3項議程嘅話，就唔會加開會議嘞！