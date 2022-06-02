政Whats噏 : 沙頭角禁區開放在即　林健鋒偕黨友率先探秘

為配合北部都會區發展，當局逐步開放沙頭角禁區，並將嚟緊嘅周未推行試驗計劃，容許指定旅行團使用沙頭角碼頭，乘船前往荔枝窩、吉澳等鄰近地點遊覽。經民聯議員林健鋒近日亦聯同其黨友包括梁君彥、盧偉國、石禮謙同張華峰等，率先遊歷沙頭角禁區，話嗰度風景優美，就算疫情下市民無法外遊，香港仍有好多美麗景點，建議大家出去遊玩放鬆一下。

林健鋒喺Facebook上載咗幾張喺沙頭角禁區遊玩嘅相，提到作為香港深圳邊境嘅沙頭角，一直係「神秘」嘅禁區。而當日佢哋就從沙頭角碼頭出發，乘船前往荔枝窩遊覽，沿途眺望鴨洲等風光，別有一番景致。而且參觀咗中英街、荔枝窩地質公園等，行程集歷史、文化古蹟、鄉郊綠色生態於一身，體驗咗一個難忘旅程。

佢仲話自己都係首次踏足，覺得頗有新鮮感，又相當寧靜，絕對係個好去處，佢又話雖因疫情緣故，市民未能外遊，但其實香港有好多靚景點，佢又期待下階段可以開放沙頭角墟，屆時遊客就可以進入村內食肆用膳同購物，正式揭開禁區嘅「神秘面紗」。