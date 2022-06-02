駕車師傅代課教揸車　出言侮辱兼打傷學生引熱議

考車除了要有足夠的練習外，亦需要一位識得教的師傅。有學神今日(2日)在Facebook群組「學車學神交流集中營」分享昨日(1日)的學車經歷，其教車師傅找了另一名師傅「代堂」，後者與事主素未謀面，惟對方不但一直玩手機，更多次出言侮辱及人身攻擊，「話我揸車好差」、「叫我唔好再去學車」。師傅隨後要求事主回到出發地點，又反口要收回學車費，結果雙方發生爭執。學神亦聲稱二人在爭搶證件時被打傷，已向警方落口供及驗傷。

涉事學神表示，代課師傅態度一直很差，但自己「忍氣吞聲」繼續有禮貌的回覆及請教，不過後者中途就要求事主回到出發點「練開車同熄車練到落堂為止」。未幾，師傅又改口「今堂唔會再教叫我(事主)唔使俾錢，叫我去大球場就可以落車走」，惟事主將車駕回去目的地後，對方卻反口要求「畀低$600學車費先可以走」，但整個學車過程只有不足15分鐘。事主因該師傅的態度而大感不滿，當場用手機拍下教師證時，被對方「出手叉頸」又被推向車窗搶回證件。事主最後報警求助並到醫院驗傷，又坦言心力交瘁，心理上嚴重受影響。

貼文一出後引起眾多網民關注事件，有人認為「教車師傅，好多都係低學歷，所以質素真係好參差」、「好驚遇到呢啲師傅」、「有情緒就唔好教人」。另有網民表示，貼文發布的教師證相片，與涉事代課師傅的樣貌並不一致，質疑另有內情，「證件上面嗰個人。同你隔離嗰個人真係同一個人咩」。