懲教警方辦活動派糉　助青少年更生人士與家人建互信

今日(2日)是端午節前夕，懲教署與警方合作的「並肩同行」計劃在社區舉辦名為「為你『粽』呈‧並肩同行」的更生活動。兩個部門的人員帶領8名青少年更生人士及其父母走入社區，探望及關懷灣仔區的獨居及殘障長者。這次活動亦製造親子互動的機會，讓他們可以欣賞彼此的優點及建立互助互信的家庭關係，加強家人在更生路上的角色及更生人士的改過決心。

一行人出發前把糉子、湯包、口罩、消毒酒精等物資包裝成「端午祝福包」，並向相關長者派發。其中一名參與活動的青少年更生人士阿邦(化名)表示，這是第一次與父親參與義工活動，他曾因一時衝動而與朋友一同參與違法活動，不但破壞社會安寧，更令父母傷心不已。他表示這次義工活動讓他打破與父親之間的隔膜，加強自己洗心革面的決心，並會保持正確的價值觀開展有意義的人生，為社會作出貢獻。其父則表示，活動令父子倆感情增進不少亦深深感受到兒子真誠悔改的決心，是即將來臨的父親節的最佳禮物。

其中一位受惠的獨居長者王婆婆感謝青少年更生人士及其父母的探訪，並表示這次探訪能紓緩她的在疫情下的情緒壓力。「並肩同行」計劃旨在透過舉辦不同活動，宣揚奉公守法的信息，灌輸正確價值觀，達致預防青少年犯罪及減低青少年再犯率的雙重目標。